Hastane dolmuş seferlerine ek sefer yapıldı

11.12.2019 04:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 04:55

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastaneye hastalar ve hasta yakınları için dolmuş servis saatleri yeniden düzenlendi.



İlçede bulunan Devlet Hastanesi'ne kalkan Çombüs dolmuşları, vatandaşlar için yeniden saat düzenlemesine geçti. Hastane yönetimi ile bir araya gelen şoförler ortak kararla hastane dolmuşlarına düzenleme getirdi. Bu düzenlemeye göre, sabah saat 7.30'da istasyondan başlayan servisler her 15 dakika da bir sefer yaparak saat 16.00'a kadar hastaneye servis yapacak ve hastahaneden dönüş her 10 dakikada bir 16.25'e kadar servis olacaktır. Hastanede yatan yakınlarını ziyaret edenler içinde ek sefer olarak 18.15 hastaneye giden ve 19.00'da çarşıya dönüş seferleri eklenerek düzenleme yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA