HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN

ÇORUM Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÇORUM Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhanesinden öğle saatlerinde dumanların yükseldiğini görenler çalışanlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Hastane içine kadar ulaşan dumanlar kısa süreli paniğe neden oldu. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN

HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN

HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN

HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN

HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN

HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hitit Üniversitesi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title