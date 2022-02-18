HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN

ÇORUM Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhanesinden öğle saatlerinde dumanların yükseldiğini görenler çalışanlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Hastane içine kadar ulaşan dumanlar kısa süreli paniğe neden oldu. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.