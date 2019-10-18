18.10.2019 21:01

Hastane çalışanlarından helikopter pistinde asker selamı

Hastane çatısındaki Türk bayraklı asker selamı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanede doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları binanın en üst katındaki helikopter pistinde Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Sağlık çalışanlarının asker selamı drone ile havadan da görüntülendi.

Ay yıldızlı A milli futbolcuların ve Türkiye Milli takım oyuncularının asker selamı vermesinin ardından yurt içi ve dışından birçok yerden Mehmetçiğe asker selamı ile destek verilmeye devam ediyor. Son olarak Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanenin doktorları, hemşireleri ve sağlık çalışanları da Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Hastanenin en üst katında bulunan helikopter pistine Atatürk'lü Türk bayrağı ile dizilen hastane personelinin o anları drone ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA