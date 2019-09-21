Hastane çalışanlarından anlamlı etkinlik

21.09.2019 13:51

Samsun'da hastane çalışanları "Dünya Temizlik Günü" nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılarak Mert Irmağı'nın çevresinde gönüllü temizlik yaptı.



Tüm dünyada bir temizlik hareketi olarak başlatılan "21 Eylül Dünya Temizlik Günü" sosyal sorumluluk projesinde Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastaneleri de yerini aldı. "Temiz Samsun, Temiz Türkiye, Temiz Dünya" parolasıyla 2018 yılında başlatılan çevre hareketinde yer alan Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastaneleri bu yıl bu anlamlı proje için seferber oldu. Liv ve VM Samsun Hastaneleri çalışanları, İlkadım Belediyesi, Canik Belediyesi, Samsunspor ve STK'ların da katılım sağladığı etkinlikte tüm katılımcılarla birlikte yaşanılabilir bir dünya için el ele vererek çevre temizliği yaptı. 2007-2008 Futbol Okul Grubu Samsunsporlu küçük oyuncularla birlikte Samsunspor Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ayşegül Özkaraduman ve Futbol Okulu Teknik Koordinatörü Ali Buçan da etkinliğe katıldı. Bir araya gelen çevre bilinci yüksek markaların gönüllüleri, Piazza AVM yanındaki Mert Irmağı'nın çevresini temizledi. Toplanan çöpler, daha sonra İlkadım Belediyesi geri dönüşüm araçlarına teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA