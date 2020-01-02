Hastane çalışanları şikayet etti, AFAD ve itfaiye inceledi
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Hastane çalışanları şikayet etti, AFAD ve itfaiye inceledi

YEDİKULE Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde havalandırma sisteminden sızdığı öne sürülen gaz paniğe neden oldu.

02.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:21
Hastane çalışanları şikayet etti, AFAD ve itfaiye inceledi
YEDİKULE Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde havalandırma sisteminden sızdığı öne sürülen gaz paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde hastanenin acil bölümde bazı çalışanlar boğazlarında yanma hissetti. Gaz sızıntısından şüphelenen çalışanlar hastaların kaldığı odaların kapılarını kapattı. Hastaneye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gaz sızıntısının hissedildiği koridorun boşaltılmasının ardından AFAD ekipleri cihazlarla inceleme yaptı. Bir süre çalışma yapan AFAD ve itfaiye ekipleri hastaneden ayrıldı. Hastane yönetiminden konuya dair açıklama yapılmadı.

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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