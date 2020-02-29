Hastane bölgesindeki anız yangını paniğe neden oldu
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Hastane bölgesindeki anız yangını paniğe neden oldu

Aksaray'da hastane bölgesinde bulunan tarım arazisinde çıkan anız yangını paniğe neden oldu.

29.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:33
Hastane bölgesindeki anız yangını paniğe neden oldu

'da hastane bölgesinde bulunan tarım arazisinde çıkan anız yangını paniğe neden oldu.


Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bulunan tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Anız yangını kısa sürede tarladaki kuru otları tutuştururken hastanede de panik yaşandı. Dumanlar kısmen hastane bölgesini sardı. Tarla sahibinin gelmesi ve güvenlik önlemi alması sonucu yangın kendi kendine söndü. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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