Hastane Bilgi İşlemcileri Kadro İstiyor

Karadeniz'de kamu hastanelerinde görevli hastane bilgi yönetim sistemi çalışanı işçiler, taşeron yasasından yararlanarak kadroya geçmek istiyor.

Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan işçiler adına basına açıklama yapan Zuhal Alkan, hastane bilgi yönetim sistemi çalışanlarının haklarını savunduklarını kaydetti.

Samsun'da kadro hakkı bulunmayan 25, Karadeniz bölgesinde 253, Türkiye'de ise 3 bine yakın hastane bilgi işlem çalışanı olduğunu ifade eden Alkan, "Çalışmakta olan ve ihaleleri gereği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları çerçevesinde ihalesi yapılmış olan tüm işçiler bu kapsamdan faydalanmaktadır denmektedir. Fakat çeşitli meslek grupları, gerek ihale türleri gerekse tam olarak açıklanmayan sebeplerden ötürü kapsam dışında bırakıldılar." diye konuştu.

Alkan şöyle konuştu:

"Kurumun işleyişinin aksamaması için donanımsal problemlere yerinde müdahale ederek gerektiğinde hastane adına tamir, bakım ve onarım yapıyoruz. Bu soğuk kış gününde 1 milyon kişinin evinde bayram havası eserken 3 bin kişi olarak biz hastane bilgi yönetim sistemi çalışanları bu güzel olaydan faydalanamadık. Bu düzeltilemez bir durum değildir. Bu durumun düzeltilmesi için siz değerli cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz."