Hastane Bilgi İşlem Çalışanları Kadro Bekliyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da kadro hakkı bulunmayan hastane bilgi işlem çalışanları, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaparak kadroya geçmek istediklerini söylediler.

Çeşitli illerden gelerek, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapan çalışanlar, kendilerine de kadro hakkının verilmesi gerektiğini söylediler. "Kadro Bekliyoruz" yazılı pankart açan hastane bilgi işlem çalışanları, Samsun'da kadro hakkı bulunmayan 25, Karadeniz Bölgesi'nde 253 ve Türkiye'de 3 bine yakın hastane bilgi işlem çalışanı olduğunu vurguladılar.

Çalışanlar adına basın açıklamasını okuyan Zühal Alkan, şunları söyledi:

"Kamuda istihdam edilen alt işveren taşeron şirketlerine bağlı çalışan işçilerin, sürekli işçi kadrolarına alımları ile ilgili bir süreç yaşanıyor. Fakat çeşitli meslek grupları, gerek ihale türleri gerekse tam olarak açıklanmayan sebeplerden ötürü yayınlanan son KHK ile kapsam dışında bırakıldı. Geldiğimiz bu noktada görünen odur ki hedeflenen çalışma barışı daha karmaşık şekilde bozuldu. Bizler yıllardır kadro bekleyen ancak yeni KHK ile elindeki tüm haklarını yitiren taşeron hastane bilgi işlem personelleriyiz. Taşeron yasasına özel maddeler eklendi. Bu maddeyle kadro halklarımız elimizden alındı. Fakat burada gözden kaçırılan çok önemli bir detay var. Öncelikle yayınlanan KHK'nın ilgili maddesinde HBYS olarak belirtilen, hastane bilgi işlem personelleri aynı durumu ifade etmiyor. Buradaki ayrımın iyi bilinmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor. Yıllardır bildiğimiz tek gerçek hastanelerde bilgi işlem taşeronu olarak çalıştığımızdı, bugün ise firma personeli olarak nitelendirildik. Çalışma saatlerimizi, izinlerimizi ve maaşımızı kurum idaresi belirliyor. Şimdi kendimiz ve devlet büyüklerimize sorduğumuz soru şu: Bizler yıllardır taşeron değildiysek neydik? Bu uygulama taşerona kadro hakkı uygulamasının bir tarafını topal bıraktı. Bizler yıllardır kadro bekleyen ancak yeni KHK ile elindeki tüm haklarını da yitiren kendisinin taşeron olduğunu sanan işçileriz. Bu soğuk kış gününde bir milyon kişinin evinde bayram havası eserken, 3 bin kişi bu güzel olaydan faydalanamadı."

Hastane bilgi işlem çalışanları, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaptıkları basın açıklamasının ardından Gazi Devlet Hastanesi önünde de bir basın açıklaması gerçekleştirdi. - SAMSUN