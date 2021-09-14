- Hastane bahçesinden 3 motosiklet çalan zanlı tutuklandı

Zanlının motosikletleri çalma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi

ADANA - Adana'da hastane bahçesinden 3 motosiklet çalan zanlı tutuklandı. Zanlının motosiklet çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikletlerinin çalındığını belirten 3 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı Seyhan Devlet Hastanesi'nin otoparkındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, olay günü ve saatlerinde ambulansların otoparka girip, güvenlik kamerasının görüş açısını kapattığını tespit etti. Görüntüleri daha detaylı inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin bu durumdan faydalanarak motosikletleri çaldığını belirledi.

Bu tespitler üzerine eşkali belirlenen hırsızlık şüphelisinin yeniden bölgeye gelebileceğini değerlendiren polis, hastane otoparkında önlem alıp beklemeye başladı. Burada park halindeki 2 motosikleti daha çalıştırmaya çalışan şüpheli, başarısız olunca bölgeden uzaklaştı. Bu sırada şüpheli, kendisini takip eden polis ekiplerince yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheli Orhan Erül (51), hakkındaki suçlamaları reddederek, Covid-19 aşısı olmak için hastanede bulunduğunu öne sürüp, kendisini gözaltına alan polislere, "sizin yüzünüzden aşı sıramı kaçırdım. Görüntülerdeki kişi ben değilim" dedi. Yapılan incelemelerde Erül'ün aşı randevusunun bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca Erül'ün, kapkaç, hırsızlık ve para sahtecilik gibi suçlardan 40 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Erül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.