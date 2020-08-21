Hastane bahçesindeki türbe dikkat çekiyor
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Hastane bahçesindeki türbe dikkat çekiyor

Sivas'ta Numune Hastanesi Ek Binası bahçesinde bulunan Bun Baba türbesi görenlerin dikkatini çekiyorAsıl ismi Abdulkerim, babasının ismi ise Hacı Ahmet Efendi olan Bun Baba, babası ile birlikte Horasan'dan göç edip Bitlis'e gitti.

Hastane bahçesindeki türbe dikkat çekiyor
21.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:54

Sivas'ta Numune Hastanesi Ek Binası bahçesinde bulunan Bun Baba türbesi görenlerin dikkatini çekiyor

Asıl ismi Abdulkerim, babasının ismi ise Hacı Ahmet Efendi olan Bun Baba, babası ile birlikte Horasan'dan göç edip Bitlis'e gitti. Şeyhi Telli Baba'nın isteği üzerine İsmail Hakkı Hazretlerinden ilim tahsil etmek için Erzurum'a gönderilen Bun Baba, Erzurum'dan sonra Sivas'a, Şems-i Sivasi'nin yanına giderek Sivas'ta Halveti tarikatına bağlandı. Burada hayatını mum yapıp satarak kazandığı için halk arasında kendisine "Mum Baba" deniliyor. Hayatını ne zaman kaybettiği bilinmeyen Bun Baba, kent merkezi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Numune Hastanesi Ek Binası bahçesine defnedildi. Hastane bahçesinde ağaçların arasında adeta gizli kalan türbe, 1952 yılında yıkılarak şimdiki haliyle yeniden yapıldı.

Öte yandan, rivayete göre hastanenin yapılacağı zaman türbe kaldırılmak istenmiş fakat türbe kaldırılamayınca hastanenin projesi değiştirilerek inşa edildi.

Türbe yerinden kaldırılamayınca hastane projesi değişti

Kentte yaşayan Ahmet Muslular, başka yere taşınmak istenen türbe taşınamayınca hastanenin projesinin değiştiğini söyleyerek, "Asıl adı Bun Baba ama halk arasında Mum Baba olarak biliniyor. Bunun bilinmesinin nedeni de geçimini mum satarak sağlamasından dolayıdır. Yıllar önce burada ikamet etmiş, burada vefat etmiş bir zat Mum Baba. Sadece o kadarını biliyorum. Bu SGK Hastanesi yapıldığında proje ana yola karşı paralelmiş. Mum Babayı kaldırmak istemişler. Kaldıramadıklarından dolayı da projenin değiştirilip yola dikey olarak başlandığını ve o şekilde inşa edildiğini biliyorum. Sivas'ta bilinen bir yer ama dışarıdan gelip de Mum Babayı sorana rastlamadım" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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