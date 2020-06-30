Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

Antalya'da hastane bahçesinde bankta erkek cesedi bulundu.

Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
30.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:55

Antalya'da hastane bahçesinde bankta erkek cesedi bulundu. Gökhan Yükseldemir (40) olduğu belirlenen kişinin yanında, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar bulundu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde bahçeye temizlik için çıkan görevliler, bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce önce hastane güvenliğine, daha sonra polise bilgi verdi. Bahçeye gelen sağlık ekibi, bankta oturur halde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada Gökhan Yükseldemir olduğu belirlenen kişinin yanında, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar bulundu. Yükseldemir'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu Haber
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı Haber
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu Haber
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi Haber
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı Haber
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu Haber
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Son Dakika: Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında tecrübeli isim düdük çalacak
Son Dakika: Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında tecrübeli isim düdük çalacak
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Cahit Özkan Özlem Zengin Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Kenan Doğulu Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Çocuk Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 13:07:43. #1.14#
title