Hastane Bahçesinde Yere Yığılan Köpek İçin Seferber Oldular

Çanakkale'de, hastane bahçesi aniden fenalaşarak yere yığılan bir köpek için çevredeki vatandaşlar seferber oldu.



Alınan bilgiye göre, Çanakkale Devlet Hastanesinin bahçesinde bitkin haldeki köpek, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.



Bu sırada hastanenin poliklinik bölümünde bulunan vatandaşlar, durumu fark edip köpeğin yanına koştu.



Köpeğin hasta ya da yaralı olabileceğini düşünen vatandaşlar, onu ayağa kaldırmak için mücadele verdi. Vatandaşların çabalarına rağmen başarılı olamayınca durumu belediyeye bildirdi.



Olay yerine gelen Çanakkale Belediyesi görevlileri, köpeği bir araç ile hayvan barınağına götürüp tedavi altına aldı.



Kontrollerde köpeğin yaralı veya zehirlenmiş olmadığı, halsizlik nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenildi.



Köpek, sahibi bulununcaya kadar barınakta tutulacak, gerekli aşıları ve kontrolleri yapılacak.



Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.