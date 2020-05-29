Hastane bahçesinde yavru dağ keçisi görüntülendi ELAZIĞ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine giren yavru dağ keçisi, cep telefonu ile görüntülendi.

ELAZIĞ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine giren yavru dağ keçisi, cep telefonu ile görüntülendi.

Doğukent Mahallesi'ndeki Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine nereden geldiği öğrenilemeyen yavru dağ keçisi girdi. Dağ keçisini vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre sağa sola kaçıp, zıplayan dağ keçisi, daha sonra bahçeden çıkıp gözden kayboldu.

Kaynak: DHA