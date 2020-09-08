Hastane bahçesinde sağlık çalışanları için konser
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hastane bahçesinde sağlık çalışanları için konser

İZMİR'deki Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde, oluşturulan müzik topluluğunca koronavirüs salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına destek için konser verildi.

Hastane bahçesinde sağlık çalışanları için konser
08.09.2020 18:06 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:10

İZMİR'deki Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde, oluşturulan müzik topluluğunca koronavirüs salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına destek için konser verildi.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve halk müziği sanatçılarından oluşan müzik topluluğu 'Turkish Brass Ensemble', koronavirüs salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için hastane bahçesinde konser verdi. Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanlarıyla buluşan müzik topluluğu, koronavirüs tedbirlerine uyarak, Türk ve yabancı bestecilere ait eserlerden oluşan şarkıları seslendirdi. Sağlık çalışanları 'Aman Doktor' şarkısına eşlik ederken, renkli görüntüler oluştu.Öte yandan, konser boyunca anonslar yapılarak alandakilerin sosyal mesafe kurallarına uyması istendi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Demet Evgar Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Eylül Çocuk Bursa
Şu an buradasınız: Hastane bahçesinde sağlık çalışanları için konser - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 18:20:03. #1.15#
title