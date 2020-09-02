Hastane bahçesinde otomobilin içerisinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hastane bahçesinde otomobilin içerisinde ölü bulundu

- Hastane bahçesinde otomobilin içerisinde ölü bulundu Niğde'de hastane bahçesindeki otoparkta 54 yaşındaki Hamdi Kıran otomobil içerisinde ölü bulundu.

02.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:20

- Hastane bahçesinde otomobilin içerisinde ölü bulundu

NİĞDE - Niğde'de hastane bahçesindeki otoparkta 54 yaşındaki Hamdi Kıran otomobil içerisinde ölü bulundu.

Hastane güvenliği Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Giriş yanında bulunan otoparkta bir kişinin otomobil içerisinde hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil içerisinde bulunan kişinin kimliği tespit edilerek Hamdi Kıran olduğu öğrenildi. Olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastane bahçesinde otomobilin içerisinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Didem Soydan Deniz Akkaya Defne Samyeli
Spor Lionel Messi Eddie Newton Sergen Yalçın Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Eylül Doğum Düğün
Şu an buradasınız: Hastane bahçesinde otomobilin içerisinde ölü bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 17:20:05. #1.15#
title