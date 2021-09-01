Son dakika gündem: HASTANE BAHÇESİNDE ÖLEN KALP HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
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Son dakika gündem: HASTANE BAHÇESİNDE ÖLEN KALP HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika gündem: HASTANE BAHÇESİNDE ÖLEN KALP HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: BURSA Şehir Hastanesi'nin bahçesinde otururken fenalaşıp yaşamını yitiren kalp hastası Güllü Gülfidan'ın (66) cenazesi, ailesinin yaşadığı Manisa'da toprağa verildi.

BURSA Şehir Hastanesi'nin bahçesinde otururken fenalaşıp yaşamını yitiren kalp hastası Güllü Gülfidan'ın (66) cenazesi, ailesinin yaşadığı Manisa'da toprağa verildi. Çocukları, Gülfidan'ın ölümünde ihmal olduğunu ileri sürdü.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Bursa Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Kalp rahatsızlığı bulunan 10 çocuk annesi Güllü Gülfidan, muayene için geldiği hastane bahçesindeki bankta otururken fenalaştı. Yere düşen Gülfidan için yakınları iddiaya göre hastaneye giderek yardım istedi. 112 Acil Servis'e yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gülfidan'a kalp masajı yaptı. Ambulansa alınan Gülfidan, yaklaşık 400 metre mesafedeki aynı hastanenin acil servisine götürüldü. Gülfidan, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aslen Şanlıurfalı olan Gülfidan'ın cenazesi Manisa'da yaşayan ailesine teslim edildi. Gülfidan için Akhisar ilçesi Hacı İshak Mahallesi'ndeki Yıldız Camisi'nde, bugün öğle vakti yakınlarının katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Gülfidan, kılınan cenaze namazının ardından Akhisar İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ANNEMİ ÖLÜME TERK ETTİLER'

Cenaze namazı sonrası taziyeleri kabul eden çocukları, Gülfidan'ın ölümünde hastane yetkililerinin ihmali olduğunu ileri sürüp, yetkililerden davacı olacaklarını söyledi. İsmail Gülfidan (50), Annemiz kendi ayağıyla tedavi olmak için hastaneye gitti. Oradaki yetkililerin hiçbiri annemle ilgilenmedi. Annemi ölüme terk ettiler. Bunun takipçisi olacağız. Bu bir cinayettir dedi.

Salih Gülfidan (48) da Annemi geçen 26 Ağustos'ta kardiyoloji doktoruna götürmüşlerdi. Annemin kan sulandırıcı bir iğnesi vardı. O iğneyi vurduğu zaman annem rahatsız oluyordu. Sabahtan annemi, iğnesini yaptıktan sonra hastaneye götürdük. Annem hastane önüne geldiğimizde, 'Oğlum benim takatim yok' dedi. Ben de 'Anne bekle bir araba alıp geleyim' dedim. Hastanede bir tane hasta arabası bulamadım. Oradaki bir görevliye gidip, 'Annem çok hasta, bir hasta arabası verir misin' dediğimde, 'Sıranızı bekleyeceksiniz' dedi. 'Sıra bekleyecek bir hasta değil' dediğimde ise 'Burada herkes hasta' dedi. Tam bu sırada yanımdan geçen bir kişi, 'Şurada bir kişi düştü, kıvranıyor' dedi. Kız kardeşim 'Ağabey, annem düşmüş' dedi. Bir hasta arabası annemin hayatına mal oldu. Bunun peşini bırakmayalım diyorum. Bugün benim annemin başına gelen yarın başkasının annesinin başına da gelebilir diye konuştu.

Makbule Asa (43), Annemi ölüme terk ettiler. Annem oradayken, kesinlikle müdahale etmediler. Bunun peşini bırakmayacağız dedi.

Öte yandan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgli başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika gündem: HASTANE BAHÇESİNDE ÖLEN KALP HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: HASTANE BAHÇESİNDE ÖLEN KALP HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: HASTANE BAHÇESİNDE ÖLEN KALP HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: HASTANE BAHÇESİNDE ÖLEN KALP HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: HASTANE BAHÇESİNDE ÖLEN KALP HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: HASTANE BAHÇESİNDE ÖLEN KALP HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: HASTANE BAHÇESİNDE ÖLEN KALP HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: HASTANE BAHÇESİNDE ÖLEN KALP HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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