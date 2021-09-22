Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURSA'da Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yakınlarını ziyaret ettikten sonra, hastane bahçesindeki minibüste uyuyan Lütfi Sevgili (62) ile eşi Nezahat Sevgili (58), motor kısmından alev alan araçlarından son anda çıkarak yanmaktan kurtuldu.

ORHANGAZİ (DHA) - BURSA'da Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yakınlarını ziyaret ettikten sonra, hastane bahçesindeki minibüste uyuyan Lütfi Sevgili (62) ile eşi Nezahat Sevgili (58), motor kısmından alev alan araçlarından son anda çıkarak yanmaktan kurtuldu. Çifte, minibüsün yandığını hastalarının yanındaki refakakatçi yeğenlerinin telefon ederek söylediği öğrenilirken, araç itfaiye ekiplerinin müdahelesine rağmen demir yığınına döndü.

Olay, saat 06.30 sıralarında Orhangazi Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bolu'da yaşayan ve hayvancılık yaptığı belirlenen Lütfi Sevgili ile eşi Nezahat Sevgili, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan bir yakınlarını ziyaret için hastaneye geldi. Ziyaretin ardından hastane bahçesindeki minibüslerine geçen çift, uyumaya başladı. Bu sırada, minibüsün motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Hastanenin penceresinden minibüsün yandığını gören yeğeni Lütfi Sevgili'yi telefonla arayarak uyandırdı. Uyandıklarında aracın alev aldığını gören çifti, son anda minibüsten inmeyi başardı. Hastane personelinin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

'SABAH YOLA ÇIKACAKTIK'

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Lütfi Sevgili, kendisinin hayvancılık yaptığını belirterek zaten sık sık minibüste kaldıklarını ve uyuduklarını belirterek, "Hastanede kardeşim yatıyordu. Bolu'dan onu ziyarete geldik. Sabaha yola çıkacaktık. Minibüste uyurken yeğenim aradı telefonla. Uyandığımda minibüsün motor kısmının yanmaya başladığını farkettim. Son anda eşimle birlikte kendimizi dışarı attım. Tüm eşyalarımız minibüste kaldı dedi" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu

Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu
Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Gazeteler Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Güzel Sözler Şans Oyunları Hulusi Akar Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, içinde uyuyan çift son anda kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:37:34. #1.11#