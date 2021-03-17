Hastane bahçesinde kafatası bulundu (2)
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Hastane bahçesinde kafatası bulundu (2)

17.03.2021 20:02 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:10
Hastane bahçesinde kafatası bulundu (2)

KİMLİĞİ BELİRLENDİAntalya'da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda bulunan kafatasının, 2 yıl önce kaybolan M.E.'ye ait olduğu belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda bulunan kafatasının, 2 yıl önce kaybolan M.E.'ye ait olduğu belirlendi. Kafatasının ardından ormanlık alanda arama yapan polislerin, insan iskeleti bulduğu, iskeletin yanında da N.E.'ye ait kimlik olduğu kaydedildi. Emniyetten konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "17.03.2021 günü saat 12.00'de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi binası arkasında çürümüş kafatasının görülmesi üzerine ekiplerce yapılan çalışmalarda, fakülte arkasında bulunan ormanlık alanda insana ait olduğu değerlendirilen kafatası bulunmuş ve kafatasına ait olduğu değerlendirilen ceset üzerinde 1933 doğumlu M.E. isimli erkek şahsa ait kimlik kartı bulunmuştur. 19.12.2019'dan beri kayıp olduğu anlaşılan şahsın muhtemelen düşmeye bağlı öldüğü değerlendirilmektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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