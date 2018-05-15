Hastane Bahçesinde İntihara Kalkışan Kız Son Anda Kurtarıldı

Malatya'da bir hastanenin önünde yüksekten atlayarak intihar etmek isteyen genç kızı polisler son anda kurtardı.

ATLAMAK İSTEYEN KIZI GÖREN VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servis girişinin önündeki duvardan aşağı atlamak isteyen genç kızı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.

POLİS İKNA EDERKEN, İTFAİYE ÖNLEM ALDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler 20 yaşındaki S.B.'yi ikna etmeye çalışırken itfaiye ekipleri de olası atlamaya karşı önlem aldı.

GENÇ KIZ, ATLAYACAĞI SIRADA KURTARILDI

Polis ekipleri uzun süre genç kızı ikna etmeye çalışırken, çevrede toplanan vatandaşlar ise meraklı gözlerle olan biteni izledi. Bu sırada genç kız, duvardan atlamaya çalışırken ekipler son anda engelledi. Diğer ekiplerin de araya girmesi ile genç kız yukarı çekildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen genç kız daha sonra polis merkezine götürüldü.