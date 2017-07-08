RUSYA'dan tatil için ailesiyle Antalya'ya gelen Alexander Golubev, 2 yaşındaki oğlu Arseni'nin tedavisi için geldiği hastane bahçesinde gasp edildi. Golubev'in boynundaki altın zinciri kopartan gaspçı, kayıplara karıştı.



Olay, saat 11.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Blok otoparkında meydana geldi. Rusya'dan tatil için geldiği Antalya'da oğlu Arseni'yi hastaneye yatıran Alexander Golubev, sabah otelden çıkıp hastanenin yolunu tuttu. Golubev'in yolu hastane otoparkında bir kişi tarafından kesildi. Gasp zanlısı ile Golubev arasında kısa süreli arbede yaşandı. Golubev'in dalgınlığından yararlanan şüpheli, Rus turistin boynundaki altın zinciri kopartıp kaçtı. Rus turistin yardımına çevrede bulunanlar koşarken olay yerine polis çağrıldı. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, Golubev'den aldığı bilgi doğrultusunda gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.



- Antalya