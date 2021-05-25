HASTANE BAHÇESİNDE ÇİMLERİN ARASINA DÜŞEN ALYANS DEDEKTÖRLE BULUNDU
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HASTANE BAHÇESİNDE ÇİMLERİN ARASINA DÜŞEN ALYANS DEDEKTÖRLE BULUNDU

HASTANE BAHÇESİNDE ÇİMLERİN ARASINA DÜŞEN ALYANS DEDEKTÖRLE BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta hemşire Mehtap Ş.'nin hastane bahçesindeki çimlerin arasına düşen alyansı, metal dedektörü yardımı ile yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası bulundu.

SİVAS'ta hemşire Mehtap Ş.'nin hastane bahçesindeki çimlerin arasına düşen alyansı, metal dedektörü yardımı ile yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası bulundu.

Kentte bir sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan Mehtap Ş., ziyaret için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Hastanenin acil servisinin bahçesinde vakit geçiren Mehtap Ş.'nin eliyle oynadığı sol elindeki alyans yüzüğü bir anda fırlayıp otluk alan içerisine düştü. Çevredekilerin yardımı ile çimlerle kaplı alanda yapılan aramalarda alyans bulunamadı. Bunun üzerine kentte metal dedektör bayiliği yapan Gürkan Şahinler'e haber verildi. Şahinler, beraberinde getirdiği metal dedektörü ile yüzüğün düştüğü alanda arama yaptı. Hastane yakınında bulunan sağlık çalışanları ve vatandaşlar da aramalara eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alyans Gürkan Şahinler tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Çok mutlu olduğunu belirten Mehtap Ş., yüzüğü eşinin kısa süre önce kendisine hediye ettiğini ve manevi değerinin büyük olduğunu söyledi.

Yüzüğü bulan Gürkan Şahinler ise zaman zaman bu tür olaylara rastladıklarını belirterek, "Otluk alanda çok fazla metal parçacığı olduğu için zaman aldı. Ancak bulduk ve sahibine teslim ettik" dedi.

HASTANE BAHÇESİNDE ÇİMLERİN ARASINA DÜŞEN ALYANS DEDEKTÖRLE BULUNDU
HASTANE BAHÇESİNDE ÇİMLERİN ARASINA DÜŞEN ALYANS DEDEKTÖRLE BULUNDU
HASTANE BAHÇESİNDE ÇİMLERİN ARASINA DÜŞEN ALYANS DEDEKTÖRLE BULUNDU
HASTANE BAHÇESİNDE ÇİMLERİN ARASINA DÜŞEN ALYANS DEDEKTÖRLE BULUNDU
HASTANE BAHÇESİNDE ÇİMLERİN ARASINA DÜŞEN ALYANS DEDEKTÖRLE BULUNDU
HASTANE BAHÇESİNDE ÇİMLERİN ARASINA DÜŞEN ALYANS DEDEKTÖRLE BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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