Hastane bahçesinde bond çanta alarmı
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Hastane bahçesinde bond çanta alarmı

Hastane bahçesinde bond çanta alarmı
05.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:21

Sivas'ta hastane bahçesine bırakılan bont tipi şüpheli çanta polisi alarma geçirdi, bomba olma ihtimali üzerine bomba imha uzmanı ekipleri tarafından patlatılan çanta boş çıktı.

Sivas'ta hastane bahçesine bırakılan bont tipi şüpheli çanta polisi alarma geçirdi, bomba olma ihtimali üzerine bomba imha uzmanı ekipleri tarafından patlatılan çanta boş çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Sivas Numune Hastanesi İstasyon Ek Bina bahçesinde meydana geldi. Kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen çantayı görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemeleri alındıktan sonra bomba imha uzamanı ekiplerini çağırdı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Boş çıkan çanta ekipler tarafından çöpe atıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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