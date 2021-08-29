Hastane Bağımlı Hizmetlerin Yerini Zaman ve Mekândan Bağımsız Sağlık Hizmetleri Alabilir Mi?
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Hastane Bağımlı Hizmetlerin Yerini Zaman ve Mekândan Bağımsız Sağlık Hizmetleri Alabilir Mi?

Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Medica Uluslararası Hizmetler Direktörü Hasan Arslanyüreği, hastane bağımlı hizmetlerin yerini zaman ve mekandan bağımsız sağlık hizmetleri alabilir mi sorusunu yanıtladı.

Medica Uluslararası Hizmetler Direktörü Hasan Arslanyüreği, hastane bağımlı hizmetlerin yerini zaman ve mekandan bağımsız sağlık hizmetleri alabilir mi sorusunu yanıtladı.

Birçok alan ve endüstrinin pandemi döneminde değiştiğini, sağlık sektörünün evrimleştiğini fakat doktorun hastayı görmesinin yerini alacak henüz bir çalışma modelinin oluşturulamadığını söyleyen Arslanyüreği, sağlığın birçok endüstrinin aksine yerinde alınabilen bir hizmet olduğunu, hastalıkların belli dijital platformlardan yürütülebileceğini fakat tedaviler için belli bir yerin şart olduğunu belirtti.

Pandemiyle birlikte çoğu hastalıklara tanı konulamadığını, bu nedenle birçok insanın hastalıklarının daha ilerlemiş evrelerle, pandemiden sonra yüz yüze kalacaklarını, bu durumun da sağlık sektörüne ek yük oluşturacağını dile getirdi.

Sağlık sektöründe her ne kadar dijitalleşme gelişse de, insanların her zaman yerinde olmak isteyecekleri, doktoru görmek isteyecekleri bir alan olarak kalacağını vurguladı. Dijitalleşmenin sadece tedavi sonrası yönetimlerde ya da korona gibi hastalıklarda takipler için çok faydalı olabileceğini söyledi. Arslanyüreği, "Hasta doktoru, doktor hastayı görmeye devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı.

Hastane Bağımlı Hizmetlerin Yerini Zaman ve Mekândan Bağımsız Sağlık Hizmetleri Alabilir Mi?

Kaynak: Wise.tv

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Hastane Bağımlı Hizmetlerin Yerini Zaman ve Mekândan Bağımsız Sağlık Hizmetleri Alabilir Mi? - Haberler Ekonomi
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