Hastane Asansöründeki Feci Ölümle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Hastane asansöründeki feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı



GAZİANTEP - Gaziantep'te temizlik görevlisinin asansörde sıkışarak öldüğü olayla ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

Gaziantep'te meydana gelen olayda Amerikan Hastanesi'nde temizlik görevlisi Yılmaz Güneş, çöp konteyneri ile asansör kapısı arasında sıkışarak hayatını kaybetmişti. Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından olayın araştırılması için müfettiş gönderdiği, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerin de hastanede inceleme yaptığı öğrenildi.