Hastane acilinde oksijen tüpü patladı: 1'i hemşire, 2 yaralı - Haberler
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Hastane acilinde oksijen tüpü patladı: 1'i hemşire, 2 yaralı

Hastane acilinde oksijen tüpü patladı: 1'i hemşire, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nin acil servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1'i hemşire iki kişi yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nin acil servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1'i hemşire iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde acil serviste meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı. Patlamayla birlikte yangın meydana geldi. İlk müdahale yapılarak yangın söndürüldü. Olayda biri hemşire biri sağlık çalışanı olmak üzere iki kişi yangından etkilendi. İlk müdahaleleri acil serviste yapılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil servisteki hastalar ve personel tahliye edildi.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir-İHA)

Hastane acilinde oksijen tüpü patladı: 1'i hemşire, 2 yaralı

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