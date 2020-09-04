Hastane Acil Servis girişine yuva yapan kırlangıç ve yavruları ilgi odağı oldu
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Hastane Acil Servis girişine yuva yapan kırlangıç ve yavruları ilgi odağı oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servis girişine yuva yapan kırlangıç ilgi odağı oldu.

04.09.2020 14:18 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:24

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servis girişine yuva yapan kırlangıç ilgi odağı oldu.

İslahiye Devlet Hastanesi Acil Servis girişindeki yuvasında anne kırlangıç tarafından beslenen üç yavru kuş, dikkat çekti.

Henüz uçamayan üç yavru, annelerinin besleme yaptığı sırada görüntülendi.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastane ve sağlık çalışanlarının ön plana çıktığı dönemde hastaneye gelen vatandaşlar, kırlangıçların da yuva yapmak için güvenli yer olarak hastaneyi seçtiklerini ifade etti.

Hastane Acil Servis girişine yuva yapan kırlangıç ve yavruları ilgi odağı oldu

Kaynak: AA

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