Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün başlıyor
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Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra ödenmeye başlanacağını açıkladı.

13.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:06
Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı , Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra ödenmeye başlanacağını açıkladı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra başlayacağını açıkladı. Pakdemirli, "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri çerçevesinde 435 işletmeye 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon TL ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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