Hastalıktan Ari Bölümlere İlişkin Düzenleme

Hayvan hastalıklarında, hastalıktan ari olan alanların bölümlendirilmesine ilişkin kriterler düzenlendi. Bölümlendirme sayesinde hayvan ve halk sağlığının korunması, güvenli hayvansal üretim yapılması ve uluslararası ticaretin sürdürülebilmesi sağlanacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenleme, hayvan ve halk sağlığının korunması, güvenli hayvansal üretim yapılması, uluslararası ticaretin sürdürülebilmesi için işletmelerin, Bakanlıkça belirlenen hayvan hastalıklarından ari olarak bölümlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor.

Buna göre, hayvan ve hayvansal ürün işletmeleri, bölümlendirme izni almak için gerekli belgeler ile gıda tarım il müdürlüklerine başvuracak. Başvuruda bölümde yer alan tüm işletmelerin birbirleriyle olan ilişkisini ve bölümün işletmeleri arasındaki işlevsel etkileşimleri ve akış grafiğini gösteren kroki veya şema yer alacak.

İşletme, başvurusunda, yakınında bulunan hastalık bulaşmasına sebep olabilecek her türlü evcil ve yabani hayvan varlıkları, tahmini sayıları, türleri, yetiştirilme amaçları ve şekilleri, mesafeleri, bunların barınma ve beslenme, konaklama bilgileri, hayvanların işletmeye temas süreleri, bunun yıl içindeki seyri, coğrafi özellikler, iklim değişiklikleri ve hareketleri ile bu temasa etkileri, var olan ya da olması muhtemel hastalıklar, hayvan hareketleri ve hayvancılık tesisleriyle ilgili bilgileri içeren çevresel risk faktörlerinin yer aldığı değerlendirilme raporunu sunacak.

Öte yandan söz konusu işletmelerin, biyogüvenlik planı bulunması ve yönetim sistemi de hazırlaması gerekiyor.

Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikası talebinde bulunan işletmelerin yapılan denetim ve kontroller sonucunda uygun bulunması halinde, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından bölüm izni verilerek, sertifika düzenlenecek.

Ayrca, söz konusu yönetmelik ile 28 Mart 2009 tarihli ve 27183 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği" de yürürlükten kaldırıldı.