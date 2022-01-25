Hastalıktan 2 kardeşini kaybeden Nepalli doktor, çocukları tedavi ediyorNEPAL'de çocuk ölümlerinden etkilenen ve 2 kardeşini hastalık sonucu kaybeden Binod Kumar Şah (44), Türkiye'de kazandığı bursla aldığı tıp eğitimi ile çocuk doktoru oldu.

Hastalıktan 2 kardeşini kaybeden Nepalli doktor, çocukları tedavi ediyor

NEPAL'de çocuk ölümlerinden etkilenen ve 2 kardeşini hastalık sonucu kaybeden Binod Kumar Şah (44), Türkiye'de kazandığı bursla aldığı tıp eğitimi ile çocuk doktoru oldu. Evlenip Türk vatandaşı olan Şah, Siirt'in Pervari ilçesi ve Ankara'da görev yaptıktan sonra ülkesine gidip, 1,5 yıl tıp eğitimi vererek, oradaki çocuklara umut oldu. Şah, 2017'de tekrar döndüğü Ankara'da çocukları tedavi etmeye devam ediyor.

Nepal'de 2 kardeşini hastalıktan kaybeden Binod Kumar Şah, 2000 yılında uluslararası bursla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü. Ardından Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Bölümü'nde uzmanlık eğitimini tamamlayan Şah, evlenip Türk vatandaşı oldu. İlk görev yeri Siirt'in Pervari ilçesinde 2 yıl Devlet Hastanesi'nde çalışan Binod Kumar Şah, 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yılın doktoru seçildi. Görev süresi dolunca Ankara'ya tayin isteği kabul edilmeyen Şah, istifa etti. Ankara'ya ailesinin yanına dönerek özel hastanede 1,5 yıl görev yapan Binod Kumar Şah, ardından ülkesine dönerek, tıp eğitimi verdi ve oradaki çocuklara umut oldu. 2017'de tekrar Ankara'ya ailesinin yanına dönen Şah, şimdi kendi açtığı kliniğinde çocukları tedavi etmeye devam ediyor.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA,