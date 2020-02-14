Hastalıkta sağlıkta, karada suda: Sevgililer Günü'nde ilginç nikah
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Hastalıkta sağlıkta, karada suda: Sevgililer Günü'nde ilginç nikah

Tayland’ın güneyindeki Trang kentinde yaşayan bir çift, Sevgililer Günü'nde, su altında evlenerek hayatlarını birleştirdi.

14.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:32
Hastalıkta sağlıkta, karada suda: Sevgililer Günü'nde ilginç nikah

'ın güneyindeki Trang kentinde yaşayan bir çift, 14 Şubat 'nde, su altında evlenerek hayatlarını birleştirdi.


Oksijen tüpü ile birlikte üzerlerinde gelinlik ve smokinleriyle su altına inen çift, nikah memurunun ve şahitlerin huzurunda, denizin dibine konan masa üstünde imzaları attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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