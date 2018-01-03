Hastalıklara Karşı Yeterli ve Dengeli Beslenme

Diyetisyen Hilal Bahadır, hastalıklardan korunmak için yeterli ve dengeli beslenmenin sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Soğuk havalarda bağışıklık sistemini korumak ve hastalıklardan korunmak için bu besin öğelerinin yanında vitamin ve minerallerin de yeterli miktarda alınması gerektiğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniğinden Dyt. Hilal Bahadır, "A, E ve C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiren selenyum ve çinko tüketimine de önemlidir. Havuç, ıspanak, lahana, biber, brokoli, koyu ve yeşil sebzeler, portakal, mandalina, maydanoz, greyfurt, kivi, kayısı, kuruyemişler, limon, ananas, soğan, sarımsak gibi besinleri soğuk kış günlerinde bol miktarda tüketmeliyiz. Özellikle çok iyi bir protein kaynağı olan balığı da haftada iki kez tüketmeliyiz. Kış aylarında alınması gereken en önemli vitaminlerden biri olan E vitamini de çok güçlü bir antioksidandır. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. Kış aylarında fiziksel aktiviteyle birlikte su tüketimi de azalır. Güneşli havalarda hem D vitamini ihtiyacını karşılamak hem de fiziksel aktiviteyi artırmak için gün içerisinde 25-30 dakikalık yürüyüşler yapılmalıdır. Vücut ısısının korunması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışması, metabolizma dengesinin sağlanması ve toksinlerin atılması açısından sıvı tüketimi önemlidir. Bu yüzden günde 10-12 bardak su tüketilmelidir" dedi.



(İHA)