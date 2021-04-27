"Hastalıklara karşı direncin formülü, beta glukan"

Beta glukanın enfeksiyonlara karşı etkisinin çalışmalarla ispatlandığını kaydeden Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, "Son dönemde en sık tüketilen vitamin takviyelerinden olan beta glukan özellikle mevsimsel geçişlerde düzenli kullanılmalıdır.

Beta glukanın enfeksiyonlara karşı etkisinin çalışmalarla ispatlandığını kaydeden Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, "Son dönemde en sık tüketilen vitamin takviyelerinden olan beta glukan özellikle mevsimsel geçişlerde düzenli kullanılmalıdır. Ayrıca beta glukan kullanımı, güçlü bir bağışık sistemine sahip olmayı sağlar. C vitamini ile alındığında daha etkin olacaktır" dedi.

Son dönemde en sık tüketilen vitamin takviyelerinden biri olan glukanın, enfeksiyonlara karşı etkili olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen AksuVital Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, "Beta glukanın enfeksiyonlara karşı savunmadan sorumlu hücreleri aktive ettiği, bu yolla yabancı hücreleri sarıp yok eden ve vücudun koruma mekanizmasını harekete geçiren bir seri etkiyi başlattığı çeşitli çalışmalarla ispatlanmıştır. Bunun sonucunda da güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmayı sağladığı ortaya konmuştur. Ancak, bağışıklık sistemi için, etkinliği ispatlanmış olan 1,3/1,6 bağ yapısındaki Beta-Glukan alınmalıdır. Savunma hücreleri tarafından kullanılabilmesi için partikül büyüklüğünün 10 mikrondan küçük olması gerekmektedir. Ayrıca, C vitamini ile birlikte alındığında daha etkin olduğu da bilinmektedir. AksuVital Beta Glukan arpa ve yulaf kaynaklı içeriğe sahiptir" dedi.

Beta glukanın özellikle mevsimsel geçişlerde düzenli kullanılması gerektiğini dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Beta glukan bazı gıdalarda doğal olarak bulunur. Ancak takviye olarak dışardan almanız da oldukça faydalı olacaktır. Sağlıklı bireylerde kullanıldığında hastalıklara karşı dayanıklılık oluşturur. Kapsülü tamamen steril koşullarda üretilerek katkısız ve doğal bir içeriğe sahiptir. Mevsim geçişlerini daha rahat atlatmanız, kendinizi daha dinç ve güçlü hissetmeniz için beta glukanı sık sık tüketebilirsiniz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı