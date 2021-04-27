"Hastalıklara karşı direncin formülü, beta glukan"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Hastalıklara karşı direncin formülü, beta glukan"

'Hastalıklara karşı direncin formülü, beta glukan'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Beta glukanın enfeksiyonlara karşı etkisinin çalışmalarla ispatlandığını kaydeden Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, "Son dönemde en sık tüketilen vitamin takviyelerinden olan beta glukan özellikle mevsimsel geçişlerde düzenli kullanılmalıdır.

Beta glukanın enfeksiyonlara karşı etkisinin çalışmalarla ispatlandığını kaydeden Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, "Son dönemde en sık tüketilen vitamin takviyelerinden olan beta glukan özellikle mevsimsel geçişlerde düzenli kullanılmalıdır. Ayrıca beta glukan kullanımı, güçlü bir bağışık sistemine sahip olmayı sağlar. C vitamini ile alındığında daha etkin olacaktır" dedi.

Son dönemde en sık tüketilen vitamin takviyelerinden biri olan glukanın, enfeksiyonlara karşı etkili olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen AksuVital Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, "Beta glukanın enfeksiyonlara karşı savunmadan sorumlu hücreleri aktive ettiği, bu yolla yabancı hücreleri sarıp yok eden ve vücudun koruma mekanizmasını harekete geçiren bir seri etkiyi başlattığı çeşitli çalışmalarla ispatlanmıştır. Bunun sonucunda da güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmayı sağladığı ortaya konmuştur. Ancak, bağışıklık sistemi için, etkinliği ispatlanmış olan 1,3/1,6 bağ yapısındaki Beta-Glukan alınmalıdır. Savunma hücreleri tarafından kullanılabilmesi için partikül büyüklüğünün 10 mikrondan küçük olması gerekmektedir. Ayrıca, C vitamini ile birlikte alındığında daha etkin olduğu da bilinmektedir. AksuVital Beta Glukan arpa ve yulaf kaynaklı içeriğe sahiptir" dedi.

Beta glukanın özellikle mevsimsel geçişlerde düzenli kullanılması gerektiğini dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Beta glukan bazı gıdalarda doğal olarak bulunur. Ancak takviye olarak dışardan almanız da oldukça faydalı olacaktır. Sağlıklı bireylerde kullanıldığında hastalıklara karşı dayanıklılık oluşturur. Kapsülü tamamen steril koşullarda üretilerek katkısız ve doğal bir içeriğe sahiptir. Mevsim geçişlerini daha rahat atlatmanız, kendinizi daha dinç ve güçlü hissetmeniz için beta glukanı sık sık tüketebilirsiniz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Hastalıklara karşı direncin formülü, beta glukan" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 09:46:16. #1.15#

title