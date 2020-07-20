Hastalık sanatından koparmıştı, beyin pili ile yeniden kavuştu
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Hastalık sanatından koparmıştı, beyin pili ile yeniden kavuştu

ELAZIĞ'da yaşayan, 70 yaşındaki Derviş Demirbaş'ın 1998 yılında sağ elinde titremeler başladı.

Hastalık sanatından koparmıştı, beyin pili ile yeniden kavuştu
20.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:51
ELAZIĞ'da yaşayan, 70 yaşındaki Derviş Demirbaş'ın 1998 yılında sağ elinde titremeler başladı. Parkinson'un ilk belirtilerini böyle yaşayan Demirbaş, 1978 yılından beri severek uğraştığı ağacı yontarak gerçekleştirilen naht sanatından da uzaklaşmak zorunda kaldı. Hastalığının ilerlemesiyle bir süre sonra kaşık tutmakta bile zorlanarak yemek yiyemeyecek duruma gelen Derviş Demirbaş, çok sevdiği bu tutkusuna da veda etmek zorunda kaldı.

Hastalığına uzun yıllar çözüm arayan Demirbaş'ın yolu Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh ile kesişti. Gerekli değerlendirmeler sonucu uygulanan beyin pili tedavisi ile eski sağlıklı günlerine yeniden kavuşan Demirbaş, çok sevdiği naht sanatını gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşamakla birlikte, yaşatmak için uğraştığı naht sanatı ile de yeniden kavuştu.

"YEMEK YİYEMİYORDUM"

Elazığ'da yaşayan 70 yaşındaki Derviş Demirbaş, hastalık sürecini şu sözlerle anlattı: "1998 yılında sağ tarafımda titremeler ile başladı. Önceleri bunun sinirsel olduğunu düşündük, fakat sonrasından Parkinson olduğumu öğrendim. Bu hastalık hayatımdan birçok şey götürmüştü. Yemek yiyemiyor üzerime döküyordum, yürümekte güçlük çekiyordum. Bir televizyon programında Dr. Ali Zırh'ı gördüm ve İstanbul'a geldik. Ali Bey, beyin pili tedavisi için uygun olduğumu söyledi. Ameliyattan sonra şikayetlerim son buldu. Şu an her işimi kendim rahatlıkla yapabiliyorum."

'BİR KİŞİYE BİLE ÖĞRETMEK İÇİN CAN ATIYORUM'

Ameliyattan sonra en büyük tutkusu olan naht sanatını rahatlıkla gerçekleştirebilen ve bu sanatı yaşatabilmek için büyük çaba gösteren Demirbaş: 'Naht sanatını bir kişi bile olsa öğretmek için can atıyorum. Naht unutulmamalı ve yaşatılmaya devam etmeli. Yaptığım bütün eserleri değerlendirmek ve satışından elde edilen gelirin bir kısmı ile de ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye almak istiyorum" dedi.

BEYİN PİLİ TEDAVİSİ İLE HASTALAR SOSYAL HAYATLARINI GERİ KAZANIYOR

Operasyonu başarı ile gerçekleştiren Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh,"Parkinson hastalığı beyinde "dopamin" denilen maddenin azalması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Ellerde 'para sayar' tarzda titreme, hareketlerde yavaşlama, kolların vücut salınımına iştirak etmemesi ve vücuda yapışık olarak yürünmesi, bakışlarda donuklaşma ve yüz mimiklerinde azalma ile birlikte 'maske yüz' diye ifade edilebilen yüz hali, küçük adımlarla ve öne eğilerek yürüme Parkinson'un belirtileridir ve ilk seçenek öncelikle ilaç tedavisidir.

İlacın yetersiz kaldığı ya da şiddetli ilaç yan etkilerinin yaşandığı durumlarda cerrahi yöntem olan beyin pili tedavisi gündeme geliyor. Hasta uyanık iken, konuşarak ve karşılıklı sohbet halinde gerçekleştirdiğimiz beyin pili tedavisini, 'Hastalığın saatini geri almak' diye tanımlayabiliriz. Tedaviye uygun hastalarda beyin pili oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Derviş Bey, uzun yıllar Parkinson hastalığı ile mücadele eden ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken bir hastamızdı. İlaç tedavisinden yeterli yanıt alamadığımız hastamıza gerekli değerlendirmeler sonucu beyin pili tedavi uyguladık. Bu tedaviden sonra Derviş Bey'in şikayetleri önemli derecede azaldı. Çok sevdiği hobisini gerçekleştirmeye devam edebiliyor olması da bizi oldukça mutlu ediyor" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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