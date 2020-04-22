Hastalık Kontrol Merkezi: ABD'de Covid-19 salgını önümüzdeki kış daha zorlu geçebilir Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkenin gelecek kış ikinci bir Covid-19 dalgasıyla karşılaşacağı ve influenza (grip) sezonuna denk gelmesiyle ilk dalgadan çok daha ağır etki edeceği uyarısı yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkenin gelecek kış ikinci bir Covid-19 dalgasıyla karşılaşacağı ve influenza (grip) sezonuna denk gelmesiyle ilk dalgadan çok daha ağır etki edeceği uyarısı yaptı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield Washington Post gazetesine salı günü yaptığı açıklamada, "Virüsün önümüzdeki kış ülkemize yapacağı saldırının şu ankinden çok daha zorlu geçme ihtimali var" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle