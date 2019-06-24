Hastalığının kitabını yazdı

Elazığ'da şizofreni hastası Orhan Üsküner (61), hastalık sürecinde yaşadıklarını kitap haline getirdi.

Küçük yaştan itibaren şizofreni hastalığı ile mücadele eden Üsküner, 31 yıllık hastalık sürecinde yaşadıklarını, "Bölünme" isimli kitabında yer verdi.

Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği bünyesinde kültür kitap kafede düzenlenen etkinliğe katılan Üsküner, aynı hastalıkla mücadele edenlerle bir araya geldi, yaşadıklarını paylaştı.

"Kendimin hem öğrencisi hem de öğretmeniyim"

Üsküner, yaptığı açıklamada çocukluğundan beri hastalıkla baş edebilmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Hastalıkla baş edebilmek için sürekli hobi edindiğine işaret eden Üsküner, "Bir şeyler ile uğraşıyorum. Kendimin hem öğrencisi hem de öğretmeniyim. Hayat devam ediyor eğer kendine inanırsan geçiyor. Çok kötü günlerim de olmuştu ama şimdi çok iyiyim." dedi.

Hastalığının ilk belirtilerini 14-15 yaşlarında gösterdiğini ifade eden Üsküner, hastalığa yenik düşmemek için hobi edindiğini aktardı.

"Daha önce günde 20 ilaç kullanıyordum ama şimdi 2 ilaç kullanıyorum." diyen Üsküner, çocukluktan bu yana yaşadıklarını not ettiğini, bu sayede kitap yazmada zorluk yaşamadığını dile getirdi.

Üsküner, "Şimdiye kadar yaşadığım iyi ya da kötü her şeyi bir kitap haline getirdim. Yaşadıklarımı benim durumumda olanlarla paylaşıp yol göstermek istedim." diye konuştu.

Bu rahatsızlığı yaşayanların genelde toplumda dışlandığını aktaran Üsküner, şunları kaydetti:

"Bu rahatsızlık herkesin başına gelecek bir durum. Uyumsuz bir yaşantım yok, aileme ve topluma faydalı bir bireyim. Bu rahatsızlığı yaşayanların bazıları hiçbir iş yapmıyor, bir hobileri bile yok. En azından bir hobi edinsinler. Böylece hastalığı daha rahat atlatırlar."

Kaynak: AA