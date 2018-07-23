Hastalığına Çare Arayan Bu Göle Gidiyor

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Şerefiye köyünde bulunan Sülüklü Göl, iltihaplı ve iltihapsız eklem romatizmaları, sedef ile egzama gibi cilt hastalıkları bulunanlar için çare kaynağı.

Sivas'a 103, Zara'ya ise 33 kilometre uzaklıkta bulunan Sülüklü Göl, hastalıklarına çare arayanların uğrak yeri oldu. Sarıçam ormanları içerisinde bulunan ve dipten kaynayan gölde yetişen sülükler birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Atardamar ve toplardamar hastalıkları başta olmak üzere birçok dolaşım sistemi hastalıklarıyla iltihaplı ve iltihapsız eklem romatizması rahatsızlıkları bulunanlar, gölde çare aradıkları gibi gölün ve çevresindeki doğal güzelliğin de tadını çıkartıyor. Hastalıkların tedavisinde kullanılan sülükler çalınmaması için de koruma altında tutuluyor. Sülükleri bulundukları gölden toplayıp götürmek de yasak.

Köy sakinlerinden Gültekin Çataloluk, "Sülük atalarımızdan beri kullanılan bir hayvan kirli kanı emmesiyle bilinir. Ayağında yarası olan veya şikayeti rahatsızlığı olanlar tercih ediyorlar. Günümüzde tıp ilerledi, buna pek önem veren kalmadı. Bura hem manzara bakımından hem sülük bakımından herkesin gelmesini isterim" dedi.

Sülüklerin bacaklara iyi geldiğini söyleyen Rıza Akkaya ise "Buraya gelenler bacaklarına sürüyorlar yaklaşık 1 saat bekliyorlar. Araştırma yaptılar, burada faydası olduğu düşünülüyor. İstanbul'da ve diğer yerlerden arayıp göl hakkında bilgi almak isteyenler oluyor." diye konuştu. - SİVAS