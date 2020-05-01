Hastalığı yenen doktor ilk olarak immün plazmasını bağışladı
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Hastalığı yenen doktor ilk olarak immün plazmasını bağışladı

Hastalığı yenen doktor ilk olarak immün plazmasını bağışladı
01.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:31

Hastalığı yenen doktor ilk olarak immün plazmasını bağışladı Hasta bakmaya başlayan doktor, Adıyaman'da immün plazmasını bağışlayan ilk kişi oldu Sağlık Bakanlığı'nın izniyle Adıyaman'da immün plazma bağışı alınmaya başlandı Adıyaman'da acil serviste görev yaparken korona virüse...

Hastalığı yenen doktor ilk olarak immün plazmasını bağışladı

Hasta bakmaya başlayan doktor, Adıyaman'da immün plazmasını bağışlayan ilk kişi oldu

Sağlık Bakanlığı'nın izniyle Adıyaman'da immün plazma bağışı alınmaya başlandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da acil serviste görev yaparken korona virüse (Covid-19) yakalanan doktor, virüsü yenip yeniden görevine döndü. Doktor, 'diğer hastalarda sağlığına kavuşsun' diye immün plazma bağışında bulundu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapan Doktor Fatih Dağhan, geçmen baş ağrısı ve ağız tadı bozukluğu yaşayınca korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Fatih Dağhan, görev yaptığı aynı hastanede tedaviye alındı. Ailesinin test sonuçları negatif çıkan Dağhan, 5 günlük tedavinin ardından iyileşerek, 14 günlük karantinaya alındı.

Karantina sonrasında da test sonuçları negatif çıkan Dağhan, yeniden göreve başladı. Acil serviste hasta bakmaya başlayan Dağhan, başka hastalarında iyileşmesi için immün plazmasını Adıyaman'da bağışlayan ilk kişi oldu.

Fatih Dağhan, hastanede hasta temasından virüsün bulaşmış olabileceğini belirterek, "Önce iki gün süren ve geçmeyen bir baş ağrısı yaşadım. Ağrı kesicilerle azalan ama geçmeyen bir baş ağrısının ardından daha sonra ağızda tat kaybı ve koku olunca virüsten şüphelendik. Çekilen tomografinin ardından test yaptık. Test sonucu pozitif çıkınca 5 gün süren bir tedavi süreci yaşadım. Daha sonra 14 gün boyunca karantina altında kendimi izole ettim. 14 günlük izolasyon testler negatif çıkınca tekrar çalışmaya başladım. İşimizin başına geçerek hastaları muayene etmeye başladım.

Plazma ferez yoluyla antikor verme işi hem bizim mesleğimiz acısından hem de hastalarımızın tedavi açısından oldukça önemlidir. İmmün plazma bağışı toplumun birbirine olan bağlılığının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da immün plazma bağışı alınmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı yaklaşık 2 hafta önce Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne immün plazma tedavisi uygulama ve toplama yetkisi vermişti. Bu yetkinin verilmesinin ardından gerekli alt yapı sağlanarak Adıyaman'da immün plazma bağışı alınmaya başlandı.

Doktor Fatih Dağhan Adıyaman'da ilk bağış yapan kişi oldu. Yine aynı gün, 8 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan ve karantina süresini dolduran Adıyaman Ağız ve Diş Hastanesi Laboratuvar Teknisyeni Mehmet Özdemir'de immün plazma bağışında bulundu.

Adıyaman Ağız ve Diş Hastanesi Laboratuvar Teknisyeni Mehmet Özdemir, hastalığı atlatan kişilere immün plazma bağışı yapmaları çağrısında bulunarak, "Testlerim yapıldı, şuanda plazmamı bağışlıyorum. Bu hastalığı atlatan ve sağlığı uygun olan herkes bağışta bulunsun. Belki başka bir hastaya şifa olur. Herkesi plazma bağışında bulunmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemotoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Bilen ise, immün plazma bağışının Adıyaman'da alınmaya başladığını belirterek, "İmmün plazma tedavisi Sağlık Bakanlığının önerdiği ilk sıra tedavilere yanıt vermeyen daha ağır, genellikle yoğun bakımda yatan hastalarımıza uyguladığımız bir tedavidir. İlk olarak Türkiye'de Malatya'da uygulandı. Şuanda da sayılı merkezlerde uygulanıyor. Sağlık Bakanlığımızın özel izni ile bizde Adıyaman'da bu tedaviyi uygulamaya ve bağış almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Hastalığı yenen doktor ilk olarak immün plazmasını bağışladı

Kaynak: İHA

Manşet

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