Hastalığı nedeniyle evden çıkamayan anne 15 Temmuz şehidi oğlunun mezarını "görüntülü" ziyaret etti
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Hastalığı nedeniyle evden çıkamayan anne 15 Temmuz şehidi oğlunun mezarını "görüntülü" ziyaret etti

Hastalığı nedeniyle evden çıkamayan anne 15 Temmuz şehidi oğlunun mezarını 'görüntülü' ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ayağındaki rahatsızlık nedeniyle evden çıkamayan 75 yaşındaki Münevver Diril, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan servis şoförü oğlu Şirin Diril'in mezarını, torunun görüntülü aramasıyla ziyaret etti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ayağındaki rahatsızlık nedeniyle evden çıkamayan 75 yaşındaki Münevver Diril, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan servis şoförü oğlu Şirin Diril'in mezarını, torunun görüntülü aramasıyla ziyaret etti.

İstanbul'da darbeci askerlerce şehit edilen Şirin Diril'in Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki annesi Münevver Diril, darbe girişiminin yıl dönümünde şehit oğlunun mezarına giderek dua etmek istedi. Ancak ayaklarındaki rahatsızlıklar nedeniyle evden çıkamadı.

Torunu Mevlüt Diril, şehidin Sakçagözü Mahallesi'ndeki mezarına gelerek ninesini cep telefonundan görüntülü aradı ve hasta annenin dileğini yerine getirdi. Diril, şehit oğluna dua etti.

İstanbul Türk Telekom'da servis şoförlüğü yapan Şirin Diril, darbe girişimini haber alır almaz servis arkadaşlarını arayarak Kısıklı'ya gideceğini söylemişti.

Arkadaşlarının "ortalık karışık çıkma" uyarısını dinlemeyen Diril, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara inmiş, özel harekat polislerini Kadıköy'deki Türk Telekom binasına götürdüğü sırada hain FETÖ terör örgütünce pusuya düşürülerek 33 yaşındayken şehit edilmişti.??

Hastalığı nedeniyle evden çıkamayan anne 15 Temmuz şehidi oğlunun mezarını 'görüntülü' ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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