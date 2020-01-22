Hastalığı kansere dönebilecekken ameliyatla sağlığına kavuştu

22.01.2020 17:53 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:53

SAMSUN'da, rahim kanaması şikayetiyle gittiği hastanelerden sonuç alamayan Pembe Sarıhan (59), Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde kapalı yöntem ameliyatla kanser riskinden kurtulup, sağlığına kavuştu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan, hipertansiyon ile obezite gibi sağlık sorunları bulunan ve 156 kilo olan Pembe Sarıhan, rahminde kanma şikayetiyle başvurduğu hastanelerde sonuç alamadı. Hastalığının kansere dönme riski bulunan Sarıhan, son olarak Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Yapılan kontroller sonrasında Sarıhan'ın ameliyat edilmesine karar verildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İdris Koçak, Sarıhan'ı ameliyat etti. 3 saat süren kapalı yöntem ameliyatla Sarıhan, sağlığına kavuştu. Taburcu olma hazırlığındaki Sarıhan, Prof. Dr. Koçak ve ekibine teşekkür etti.

Hastanın, kendilerine kanama ve rahim kalınlığı şikayetiyle başvurduğunu belirten Prof. Dr. İdris Koçak, "Rahim ağzı kanserine dönüşme riski vardı. Ekibimizle durumu değerlendirdik ve ameliyatı yapma kararı verdik. Çünkü hastanın ameliyat olmasa riski daha da büyüktü. Şu an hastamızın değerleri çok iyi. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Yapılan müdahale ile kanser tehlikesini de önlenmiş olduk" dedi.

Ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirten Pembe Sarıhan, ise "Çok şükür sağlığıma kavuştum. Kanama şikayeti ile kentte hastanelere başvurdum. Bizi kabul etmediler sonrasında hocamıza başvurduk. Rahim kalınlığı teşhisini koyduktan sonra başarılı bir şekilde kapalı yöntemle ameliyatı gerçekleştirdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA