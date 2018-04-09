Hastalarının Öldüğü Haber Verilmediği İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulundular

KAHRAMANMARAŞ'ta, özel bir hastanede tedavi gören Sehar Güler (80) ile Mustafa Tufan Ergen'i (78) ziyarete giden yakınları, yataklarında olmayan hastaları morgda buldu. Öldükten 12.5 saat sonra ziyaret sırasında olayı öğrendiklerini ve geç haber verildiği için cenazeyi de bir gün sonra defnettiklerini öne süren Sehar Güler'in çocukları, savcılığa hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 1 Nisan Pazar günü Hacı Bayram Veli Mahallesi'ndeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Sehar Güler 02.09'da, Mustafa Tufan Ergen ise 03.37'de hayatını kaybetti. Güler ve Ergen'in cenazeleri yapılan işlemlerinin ardından hastane morguna konuldu.

"BABANIZ MORGDAYMIŞ"

Ziyaret saati olan 14.00'te hastaların yakınları servilere çıktı ancak çocukları yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mustafa Tufan Ergen'in yatağında bulamadı. 'Babamız nerede?' diye sordukları görevliler de cevap veremedi. Bir süre sonra yapılan araştırmada hastanın hayatını kaybettiği ortaya çıktı ve görevlilerin yakınlarına, 'Babanız morgdaymış' dedikleri öne sürüldü. Ergen'in ne zaman vefat ettiğini sorduklarında 03.37 cevabını alan çocukları şoke oldu. Ergen'in çocukları kendilerine geç haber verildiği için cenazeyi bir gün sonra defnetmek zorunda kaldıklarını söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Aynı saatlerde Sehar Güler'in oğlu Mahmut Güler de hastaneye gitti. Acı haberi ziyaret için gittiklerinde öğrenen Mahmut Güler ile ağabeyi Adem Güler, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklama yapan Mahmut Güler, hastaneye girince kendisini gören güvenlik görevlisinin başka bir yere giderek ağabeyi Adem Güler'i arayıp annesinin ölüm haberini verdiğini söyledi. Acı haberi ağabeyinden aldığını belirten Mahmut Güler, şöyle konuştu:

"Annemi ziyarete gitmiştim. Annem ikinci katta yoğun bakımda kalıyor, alt katta bir yoğun bakım daha var. Oradan çıkarken bir kız çocuğu ağlıyordu 'Babam geceden ölmüş bize haber edilmedi' diye. Ben de yukarı çıktım. Arkadaşlarla konuşurken 'Babası geceden ölmüş haber edilmemiş, ziyarete gelince öğrenmiş' dedim. Ziyaret saati geldiğinde aynısı benim başıma geldi. Aynı 1 Nisan şakası gibi oldu. Neye uğradığımı şaşırdım. Orada düşüp kaldım, beni acile götürmüşler. Ablam gelmiş, yoğun bakıma girmiş ve 'Annem nerede?' diye sorunca 'Seni acile götürelim, annen acilde' demişler. Ben kendime geldiğimde ablamın sesini duydum ve 'Abla annem ölmüş, buraya gelince söylediler' dedim."

"VEFAT ETTİKTEN 12.5 SAAT SONRA HABER VERİLDİ"

Adem Güler ise annesinin öldüğünü kendisini arayan güvenlik görevlisinden öğrendiğini söyledi. Daha sonra ilgili doktoru arayarak neden haber verilmediğini sorduğunu ancak doktorun kendisine ulaşamadığını belirten Güler, "Doktora, 'Ulaşamamış olsaydın bana mesaj gelirdi' dedim. Ayrıca 6 farklı numara eğer ulaşılmamışsa bunlardan birini arayabilirlerdi" dedi.

Vefat haberinin zamanında verilmiş olsa cenazeyi aynı gün defnedebileceklerini ancak geç haber verildiğini için annesini bir gün morgda bekletmek zorunda kaldığını belirten Güler, şöyle konuştu:

"Pazar günü kardeşim ziyarete gidiyor ve kendisine haber verilmiyor. 14.28'de beni arıyorlar 'Anneniz vefat etti' diye. Ben de kardeşimi aradım. Sonra köyden hastaneye gelip morga indim. Annem saat 02.09'da vefat etmiş, bize 14.28'te haber veriyorlar, 12.5 saat sonra. Onun için hastane yönetiminden ve hastaneden şikayetçiyiz. Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk."

Öte yandan iddialarla ilgili hastaneden herhangi bir açıklama yapılmadı.

- Kahramanmaraş