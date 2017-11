Hastaların Yüzde 90'ı Koah Olduğunun Farkında Değil"

KOAH Hastaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH), Türkiye'de 5 milyon kişiyi etkilediğini belirterek, "Ancak bu hastaların yüzde 90'ı hasta olduğunun farkında değil. Dünya genelinde 210 milyon kişiyi etkileyen KOAH, önlenebilir ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilir bir hastalık." dedi.



Süerdem, KOAH Hastaları Derneği ile Akciğer Hastaları Dayanışma Derneği (AHDADER) iş birliğinde, Novartis'in desteğiyle "Dünya KOAH Günü" dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, hastalığın akciğer içindeki hava yollarının tıkanmasıyla gelişen ve kişinin nefes alıp vermesini zorlaştıran kronik bir sorun olduğunu ifade etti.



Araştırmalara göre, 1980'den bu yana kadınlar arasında KOAH'a bağlı görülen ölümlerin üç katına çıktığını, erkeklere oranla kadın hastalarda görülen yeni KOAH vakalarının ise yaklaşık 3 kat daha hızlı artış gösterdiğini aktaran Süerdem, şu bilgileri verdi:



"KOAH, Türkiye'de 5 milyon kişiyi etkiliyor. Ancak bu hastaların yüzde 90'ı hasta olduğunun farkında değil. Dünya genelinde 210 milyon kişiyi etkileyen KOAH, önlenebilir ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilir bir hastalık. Zararlı partikül veya gazlara maruz kalmanın neden olduğu havayolu veya alveoler anormalliklere bağlı kalıcı hava akımı kısıtlanması ve solunumsal belirtilerle karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olarak tanımlanan hastalık, yapılan araştırmalara göre dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer alıyor. Tüm dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de her yıl kasım ayının üçüncü çarşamba günü düzenlenen Dünya KOAH Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle hastalığa dikkati çekmek ve bu alandaki farkındalığın arttırılması hedefleniyor."



Kadınlara, erkek hastalara oranla daha düşük doğruluk payı ile hastalığın teşhisinin konulduğunu belirten Süerdem, "Sigara içen KOAH hastası kadınlarda, sigara içen KOAH hastası erkeklere oranla akciğer fonksiyonlarında yüzde 20 oranında azalma görülüyor. Sigara kullanan hasta kadınlar, erkek hastalara göre yüzde 50'den daha fazla oranda hastaneye kaldırılıyor. Sigara kullanmadığı halde KOAH teşhisi konulanlar genelde kadın hastalar." ifadelerini kullandı.



"40 yaş üzeri her 10 kişiden 1'inin KOAH hastası olduğu tahmin ediliyor"



Süerdem, hastalığın görüldüğü kadınların, erkeklere oranla daha genç ve daha düşük sosyoekonomik koşullara sahip olduğuna işaret ederek, KOAH hastası kadınlarda anksiyete ve depresyon görülme sıklığının da erkek hastalara oranla neredeyse 4 kat daha fazla olduğunu vurguladı.



Prof. Dr. Süerdem, Türkiye'de her 10 hastadan 8'inin nefes darlığından yakındığını dile getirerek, hastalığa ilişkin bilinç seviyesinin arttırılmasının önemine değindi.



Hastalığın oluşumunda, sigara kullanımı, pasif sigara içiciliği, hava kirliliği, mesleki toz ve kimyasallarla genetik faktörler gibi nedenlerin bulunduğunu ve Türkiye'de ise 40 yaş üzeri her 10 kişiden 1'inin KOAH hastası olduğunun tahmin edildiğini aktaran Süerdem, hastalığın belirtilerine ilişkin ise şunları söyledi:



"KOAH'ın en önemli belirtileri nefes darlığı, öksürük ve balgam olarak öne çıkarken, belirtilerin farklı solunum yolu hastalıklarıyla da örtüşmesi ve toplum arasında yaşlılığa atfedilen belirtilerle karıştırılması erken tanıyı zorlaştırıyor. İleri düzey KOAH hastaları ise yürürken, otururken hatta istirahat ederken dahi nefes almakta büyük sıkıntı çekiyor. Uygun tedavi yöntemleriyle hastalık kontrol altına alınabilirken, hastaların günlük işlerini yapmaları sağlanabiliyor. Böylece hasta ve hasta yakınlarının yaşam kaliteleri arttırılıyor. Hastaların yaşamını kolaylaştırmak için sigarayı bırakmaları, düzenli egzersiz yapmaları, doğru beslenmeleri, nefes egzersizleri yapmaları ve doktorlarıyla sürekli iletişim halinde olmaları gerekiyor.





Hasta tedavi edilmediğinde ise son derece tehlikeli bir seyir izleyen KOAH'ın teşhisi, spirometri adındaki basit ve ağrısız bir nefes ölçüm testiyle yapılıyor."



"Türkiye'de hastalık yeterince tanınmıyor"



Kendisi de KOAH hastası olan AHDADER Başkanı Hasan Yılmaz ise KOAH'ın, Türkiye'de hastalığın yeterince tanınmadığını belirterek, "Ülkemizde 5 milyon KOAH hastası var ancak bu kişilerin yüzde 90'ı hasta olduğunun farkında değil. Hastalığı bildiğini düşünenlerin ise doğru zannettiği pek çok yanlış var. Hastalar olarak öncelikle bizlerin bu hastalığı iyi tanıyıp onunla yaşamayı öğrenmesi, iyi bir hasta olması önemli çünkü hastalığın belirtileri yaşam tarzı değişiklikleri ve uygun tedaviyle kontrol altına alınabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.