DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

Hastaların taburcu olma süresi uzadı, yoğun bakımlar doldu

KOCAELİ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyulmamasının vaka sayılarının artmasına neden olduğunu belirterek, "Eskiden 8-10 günde hasta taburcu ederken, şu anda 3 haftada taburcu edemediğimiz hastalar var. Ciddi bir durum oluştu, yoğun bakımlarımız dolu" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü koronavirüs salgınına karşı uyulması gereken maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin son dönemde ihmal edilmesinden dolayı yaşanan vaka artışının kent genelindeki hastanelerde aşırı yoğunluğa neden olduğunu söyledi. Vaka artışının poliklinik ve yoğun bakım ünitelerinde ciddi bir yük oluşturduğunu belirten Hülagü, alınan son tedbirler ile vaka artış hızında bir düşüş yaşanmasını beklediklerini belirtti.

'YOĞUN BAKIMA ALMAK İSTEDİĞİMİZ HASTALARI ALAMIYORUZ' Koronavirüs aşısının kullanımına başlanmasıyla birlikte normal yaşama dönme aşamasının başlayacağını belirten Sadettin Hülagü, "Özellikle maske, mesafe ve temizlik noktasında uyum göstermediğimiz için birçok şehirde pik yaşandı. Şu anda hastanelerde bizim hastanemizde Kocaeli Üniversitesi olarak 240'a yakın koronavirüs hastası var. Üzülerek söylüyorum ki hastalarımızın yarısından fazlası 65 yaş ve üzeri. Eskiden 8- 10 günde hasta taburcu ederken şu anda 3 haftayı bulan taburcu edemediğimiz hastalar var. Şu anda ciddi bir durum oluştu o nedenle yoğun bakımlarımız dolu, normalde yoğun bakımlarda yüzde 70'in üzerine çıkıldığı zaman tam dolu sayılırdı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma almak istediğimiz hastaları şu anda alamıyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz şu anda durum bu" dedi.

'NİSAN-MAYIS AYI GİBİ TOPLUMDA ANTİKOR OLUŞMASINI BEKLİYORUZ' Toplum bağışıklığının kazanılabilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu ifade eden Hülagü, "Şu son tedbirlerle beraber artan hasta sayısı bir miktar düşüşe geçti, inşallah bu yöntemler devam edip aşılama yöntemiyle özellikle toplumun en az yüzde 60'ının aşılanması gerekli. Daha sonra inşallah bu salgın düşüşe geçecek ve yine inşallah nisan, mayıs ayı gibi toplumda antikor oluşumu olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'ÇİN MALLARI KALİTESİZ, ÇİN AŞISI DA ÖYLEDİR DİYE BİR ŞEY YOK' Toplumda koronavirüs aşısı hakkındaki tereddütlerin son derece yanlış olduğunu belirten Prof. Dr. Sadettin Hülagü, şöyle konuştu: "Çin aşısı dediğimiz aşı inaktif hale getirilmiş virüsün 4 farklı proteinine bağlı oluşturulmuş bir aşı. Buradaki aşı yöntemi çok uzun zamandır kullanılan bir yöntem. 'Çin malları çok kalitesiz, Çin aşısı da öyledir' diye kesinlikle düşünmememiz lazım. Bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün ve sağlık çalışmalarını kontrol eden merkezler tarafından testleri yapılmış ve toplumsal etkinliğine inanılmış aşılar. İzin ve onay almış çalışmalar. Bu çalışmalarda da yüzde 97 oranında bir başarı var. Televizyonlarda görüyoruz bazı programlarda bilgi sahibi olmadan çok ciddi yorum yapanlar var. Bu konuda bilim insanlarına ve onların açıklamalarına güvenmek lazım. Ben de aşı çalışmalarına gönüllü olarak katıldım. Aşı ile ilgili bir tereddüdün olmaması gerektiği kanaatindeyim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile röportaj -Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Maske değiş-tokuşunda koronavirüs tehlikesi

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, çizgi karakterli renkli maskeler kullanan küçük yaştaki çocukların aralarında maske değişimi yapabildiğine dikkat çekerek, koronavirüs açısından ortak eşya kullanımının tehlikeli olduğunu bildirdi. Kömür, çocukların standart tip, sade maskeler kullanması gerektiğini vurguladı.

Covid-19'un en temel bulaşma yolu hasta insanın hapşırması, öksürmesiyle yayılan damlacıklar ancak bu damlacıklar eşyalara da sıçrayabiliyor. Dolayısıyla ortak eşya kullanımı sonucu bunlara dokunan kişiler de enfekte olabiliyor. Bu durumun en çok küçük yaştaki çocuklarda görüldüğünü belirten ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, "Özellikle okullarda dikkatimizi çeken tehlike, çocuklar arasında maske paylaşımıdır. Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklar bunu daha sık yapıyor. Çünkü çocuklar, maskenin kullanımı konusunda erişkinler kadar dikkatli olamayabiliyorlar" dedi.

ÇOCUKLAR STANDART TİP, SADE MASKE KULLANMALIKüçük yaştaki çocukların masal kahramanları, çizgi film kahramanlarının olduğu, renkli dikkat çekici maskeler taktığını dile getiren Doç. Dr. Süheyla Kömür, "Bu arkadaşının dikkatini çekebiliyor ve 'seninkini ben kullanayım, benim maskemi sen kullan' tarzında paylaşımlar yapılabiliyor. O nedenle ailelere ve öğretmenlere düşen görev çocukları bu konuda bilinçlendirmek. Küçük çocuklara standart tip daha sade maske kullanımı belki bir nebze bu durumun önüne geçebilir. Maske kişiseldir, daha çok tek kullanımlık maskeler tercih ediliyor. Eğer hasta olan bir kişinin maskesini başka biri takarsa o da enfekte olabilir. Bu yolla hastalık yayılımı artabilir. O nedenle maskeler kesinlikle ortak kullanılmamalıdır" diye konuştu.

'MASKEYLE BURNUNUZU DA KAPATIN'Maske takmanın en temel korunma yolu olduğunu hatırlatan Kömür, şöyle konuştu:

"Maske kullanımında yapılan hatalardan birisi de burunun açık bırakılmasıdır. Burnun kapalı olmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü hem ağız hem burun yoluyla bu virüsü alabilir, enfekte olabiliriz. Maskemizi uygun şekilde takmak, maske takarken el hijyenine dikkat etmek, elimizi dezenfektanlarla ya da yıkama yoluyla temizlemek oldukça önemli. Özellikle öğrencilerde çok sık olan ortak eşya kullanımından kaçınmalı, hasta olan öğrencilerin okula gönderilmemesi konusunda da hem ailenin hem de öğretmenlerin farkındalığının yüksek olması gereklidir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı