19.10.2019 17:11

Hastaların saç bakımı ve makyajları kursiyerlerden

TEKİRDAĞ - Ergene Belediyesi bünyesinde istihdama katkı sağlamak adına açılan meslek edindirme kurslarından olan Kuaförlük Kursuna katılan kursiyerler uygulamalı eğitimlerini Çorlu Devlet Hastanesi'nde gerçekleştiriyor. Kursiyerler pratik yapma imkanı bulurken hastane odasından çıkamayan hastalar da moral buluyor.

Ergene Belediyesi tarafından açılan Kuaförlük kursuna katılan kuaför adayları teorik eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı eğitimler de gerçekleştiriyor. Eğitmenleri Miyase Okşan nezaretinde haftanın iki günü günde 4 saat olmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelen kuaför adayları yatan hastalar ile talep olması durumunda refakatçilerinin saç ve kaş bakımları ile makyajlarını yapıyor. Hastaların saçlarına fön çeken kursiyerler, hastalara makyaj da yapıyor. Bu sayede kursiyerler pratik yapma imkanı bulurken hastalar da moral buluyor.

Kuaförlük kursu katılımcılarının saç bakımı ve makyaj yaptığı hastalar uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, hastanede tedavi gören bazı hastaların uzun süre dışarıya çıkamadığını bu nedenle iyi düşünülmüş bir uygulama olduğunu kaydettiler.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan uygulamalı eğitim ve devam eden kurslarla ilgili olarak bilgiler veren Ergene Belediyesi Kuaförlük Kursu Öğretmeni Miyase Okşan,"Bu bizim kursumuzun üçüncü ve son etabı hızlandırılmış bir program. Birinci ve ikinci etabı bitirdiler, kalfalık belgelerini aldılar. Ustalık sınavları için hazırlanıyoruz. Burada da uygulamalarını yapıyoruz. Devlet hastanesinde yatan hastalara, refakatçilere ve yoğun bakımda da hizmet veriyoruz. Böylece hem hasta memnuniyeti sağlanıyor hem de öğrenciler uygulama yapmış oluyorlar" dedi.

Uygulamaya hastaların son derece olumlu yaklaştığını kaydeden Okşan, "Çok memnunlar her zaman bekliyorlar. Hatta tam gün çalışsak burada yine çalışmalar yaparız. Ama maalesef ders saatlerimiz içerisinde olması gerekiyor ve yaklaşık 4 saat gibi bir hizmet veriyoruz burada" diye konuştu.

Bundan sonra kursların devam edip etmeyeceği ile soruya da yanıt veren Miyase Okşan, "Kurslarımız devam edecek. Son etabı bitiren kursiyerler ustalık sınavına giriyorlar ve dükkan açabiliyorlar. Daha önce Ulaş'ta ve Velimeşe'de kursiyerlerimiz iş yerlerini açtı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA