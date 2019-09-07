07.09.2019 15:52

Antalya'da, hastaların parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastanın 13 bin lirasının çalınması üzerine çalışma yaptı.

Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin şehirlerarası bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Emrah G. olduğunu belirledi.



Burdur'da gözaltına alınan Emrah G, Antalya'ya getirildi.

Farklı zamanlarda 4 hastanın para ve takılarını çaldığını itiraf ettiği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk ediliği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA