ÇORUM (İHA) - Hastaların imdadına kar paletli ambulans yetişti

ÇORUM - Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapandığı bir köyde mahsur kalan 2 hastanın yardımına kar paletli acil yardım ambulansı yetişti.

Çorum'da dün etkili olan kar yağışı bazı köylerde ulaşımın aksamasına neden oldu. Merkeze bağlı Karahisar Köyü'nde rahatsızlanan Y.B. ve A.S. isimli hastalar, kar yağışı nedeniyle ulaşımda sorun yaşanması üzerine hastaneye gidemedi. 112'yi arayarak yardım talebinde bulunan hastaların imdadına ise kar paletli acil yardım ambulansı yetişti.

Merkeze yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan Karahisar Köyüne giden kar paletli acil yardım ambulansı, hastaları bulundukları yerden alarak köyün girişinde bekleyen diğer ambulanslara taşıdı. Karlı yolu aşarak köye ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi köyde yapılan rahatsızlanan Y.B. ve A.S. isimli hastalar, ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.