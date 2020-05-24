Hastaların "bayram neşesi" oldular Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ personeli, Ramazan Bayramı'nı hastanede geçiren hastaların neşe kaynağı oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ personeli, Ramazan Bayramı'nı hastanede geçiren hastaların neşe kaynağı oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ etkinlik personeli, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaların ayağına kadar giderek, ses sistemi yüklü araçtan çaldıkları şarkılar eşliğinde dans edip, onlara moral verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, huzur içerisinde bir bayram geçirilmesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu bayram bir arada olamadık ama gönüllerimiz bir. İşte bu anlayış içerisinde sizlerin sevincine ortak olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, sağolsun, böyle bir incelik göstererek siz sevgili gençlerin adeta gönlünde yer etmek için burada bulundu. İnşallah bu süreç geçecek. Elbette sağlık ordusu, bizim gurur kaynağımız oldu. Her platformda gerek ulusal gerek yerel televizyonların hepsinde dile getirdik. Türkiye genelinde sağlık ordusu başarıya ulaştı ama yerelde de Kayseri'de ayrı bir güzellik sergiledi. Ayrıca gurur kaynağımız oldu. Bu arada tabii sizlere de acil şifalar temenni ediyoruz."

Hastane önündeki gösterinin ardından tedavi gören çocuklar için hazırlanan hediyeler de dağıtıldı.

Etkinliğe, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve hastane personeli de katıldı.

Kaynak: AA