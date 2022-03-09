Hastaları kandırıp çantalarını çalan hırsız yakalandı

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da randevusuz hastaneye gelen yaşlı hastaları kendisine hedef seçerek, onlara yardımcı olacağını söyleyip dostluk kuran daha sonra çantalarını çalan Çetin Ö.(46) gözaltına alındı. Şüphelinin röntgen çektirtme bahanesiyle "Buraya çantayla girilmez. Çantayı ben tutarım" dediği ardından hastaların röntgen odasına girmesiyle oradan kaçtığı öğrenildi. Şüpheli bazı olaylarında güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İstanbul'da bazı hastanelerde, randevusuz gelen yaşlı hastaların çantalarının çalınma olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin izlediği yöntemi ortaya çıkardı. Şüphelinin randevusuz hastaneye gelen yaşlı kişileri kendisine hedef seçerek yanlarına yaklaşıp "Neyiniz var ben yardımcı olayım" diyerek dostluk kurduğu tespit edildi. Mağdurların randevusuz geldikleri için işlem yapamadıklarını söylediklerinde "Ben hallederim, siz üzülmeyin" diyen şüphelinin, sözde onlara röntgen çekimi ayarladığını söylediği belirlendi. Röntgen odasının kapısına geldiklerinde "Buraya çantayla girilmiyor. Ben tutayım, siz röntgen çektirip gelin" diyen şüphelinin mağdurun röntgen odasına girmesinin ardından çantayla kaçtığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Çetin Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.