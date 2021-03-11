Hastalardan ücret alarak protez yapan doktor hakkında işlem başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hastalardan ücret alarak protez yapan doktor hakkında işlem başlatıldı

11.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:31
Hastalardan ücret alarak protez yapan doktor hakkında işlem başlatıldı

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kayıt dışı hastalara ücret karşılığı protez yaptığı tespit edilen bir doktor hakkında işlem başlatıldı.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kayıt dışı hastalara ücret karşılığı protez yaptığı tespit edilen bir doktor hakkında işlem başlatıldı.

2019 yılında Sağlık Bakanı tarafından hizmete açılan Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli diş hekimi T.Ş'nin, kayıt açmadan ücret karşılığı hastalara protez yaptığı iddiası ve şikayeti üzerine hastane yönetimi tarafından inceleme yapıldı.

Öğle paydoslarında MHRS kaydı olmadan, hastalarla anlaştığı ücreti kendi hesabına yatırttığı tespit edilen diş hekimi, hakkında hastane yönetimi tarafından tahkikat başlatıldı. Hastane yönetimi tarafından ifadelerine başvurulan hastaların anlaştıkları ücreti doktorun kendi şahsi hesabına yatırdıklarını beyan etmesi üzerine, hazırlanan evrak ile kamera kayıtları soruşturma açılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan Muhakkik'in incelemesi ve hastaların verdiği ifadeler sonucu hazırlanan raporda, görevli doktorun devletin imkanlarını kullanarak kendi çıkarları için ücret karşılığında hastalara protez yaptığının tespit edildiği ifade edildi. Muhakkik, konunun adli merciye taşınması ve doktor hakkında adli sürecin başlatılması konusunda iznin verilmesi için hazırlanan rapor Valiliğe gönderildi. Karabük Valisi tarafından savcılık soruşturması için izin vermediği doktor ise izne ayrıldığı ve istifa edeceği öğrenildi.

(Yasin Erdem/İHA)

Hastalardan ücret alarak protez yapan doktor hakkında işlem başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Pervin Buldan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Ali Şansalan Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hastalardan ücret alarak protez yapan doktor hakkında işlem başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 14:39:22. #1.14#
title