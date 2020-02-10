Hastalardan para aldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı

10.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:44

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastaların ameliyat gününü öne çekmek vaadiyle hastalardan para aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i öğretim üyesi 3 şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 ve 2020'de İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 9 hastadan ameliyat gününü öne çekmek vaadiyle 40 bin 200 lira aldığı öne sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından olaya karıştıklarını belirlediği Yasin Ş'yi (50) 7 Şubat'ta hastane içerisinde, Prof. Dr. Mazhar Alp B. (61) ile kendisini Mazhar Alp B'nin sekreteri olarak tanıtan ve "Seher" ismini kullanan eşi Didem B'yi (51) 8 Şubat'ta Bakırköy'deki evlerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA