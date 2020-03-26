Hastalardan alınan örnekler bilim insanlarını dehşete düşürdü! Mutasyona uğramış 40 virüs tespit edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Hastalardan alınan örnekler bilim insanlarını dehşete düşürdü! Mutasyona uğramış 40 virüs tespit edildi - Haberler
Koronavirüs, İngiltere, İzlanda, Güncel

Hastalardan alınan örnekler bilim insanlarını dehşete düşürdü! Mutasyona uğramış 40 virüs tespit edildi

İzlanda'da koronavirüs salgınına ilişkin vakalardan alınan örneklerde inceleme yapan İzlandalı bilim insanları, mutasyona uğramış 40 virüs tespit etti.

26.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:50
Hastalardan alınan örnekler bilim insanlarını dehşete düşürdü! Mutasyona uğramış 40 virüs tespit edildi

Dünya çapında koronavirüs paniği devam ederken İzlanda'dan önemli bir bilimsel araştırma sonucu paylaşıldı. İzlandalı bilim adamları ülkedeki koronavirüs hastalarından alınan örneklerde mutasyona uğramış 40 virüs tespit etti.

Toplamda 500 bine yakın insanda tespit edilen koronavirüse karşı bilim dünyası çare bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

40 ADET MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Toplam 737 vakanın ve 2 ölümün görüldüğü İzlanda'da, bilim insanları Kovid-19 hastalarından alınan örnekler üzerinde derinlemesine inceleme yaptı. Bilim insanları ülkedeki koronavirüs vakalarında 40 adet mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

BAZILARINDA VİRÜSÜN GENOMU DEĞİŞİKLİĞE UĞRADI

Sağlık yetkilileri, deCODE Genetics isimli şirketle birlikte çalışıldığını ve 9 bin 768 koronavirüs hastası, semptom gösteren ve risk grubundaki insandan aldıkları örneklerin bazılarında koronavirüsün mutasyona uğradığını ve bazılarında virüsün genomunda ufak değişiklikler yaşandığı açıklandı.

TESTE TABİ TUTULAN YURT DIŞINDAN GELDİ

Çalışmalar sırasında hiçbir semptom göstermeyen 5 bin kişiye de test yapıldığı açıklanırken bunlardan 48'inin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. deCODE isimli şirketin direktörü Kari Stefansson, "Bazıları Avusturya'dan gelmiş. İkinci bir grup virüs ise İtalya'dakilerden gelmiş. Üçüncü virüs tipinin ise İngiltere'den geldiğini tespit ettik. 7 kişide tespit edilen virüsün ise İngiltere kaynaklı olduğunu anladık. Bu kişiler İngiltere'deki bir futbol maçına gitmiş" ifadelerini kullandı.

"AGRESİF ŞEKİLDE MUTASYONA UĞRUYOR"

Henüz bu araştırma hakemli bir dergi tarafından yayınlanmazken, Danimarka'daki Kopenhag Üniveristesi İmünoloji ve Mikrobiyoloji Departmanı'nda görevli virolog Allan Randrup Thomsen, "Bu sonuçlar mantıklı. 40 farklı virüs türünün üç ana merkezden gelmesi ve bu sayede virüslerin kaynaklarının öğrenilebilmesi çok ilginç. Koronavirüsünün çok agresif bir şekilde mutasyona uğradığı biliniyor. Çin'den gelen örnekler olduğunu biliyorduk ve bu araştırma da beklentilerimizi karşılıyor" dedi.

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Elazığ'da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı Haberler
Elazığ'da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya'da sağlık sistemi çökebilir Haberler
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya'da sağlık sistemi çökebilir
YSK, sabıka kaydı çıkan belediye başkanının mazbatasını iptal etti Haberler
YSK, sabıka kaydı çıkan belediye başkanının mazbatasını iptal etti
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı Haberler
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini sitesinden paylaşacak Haberler
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini sitesinden paylaşacak
Koronavirüs salgını sebebiyle gidilmeyen Taksim Meydanı kuşlara kaldı Haberler
Koronavirüs salgını sebebiyle gidilmeyen Taksim Meydanı kuşlara kaldı
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
'Biz de yardıma hazırız' diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Faik Öztrak Fahrettin Altun Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Seda Sayan Seda Akgül Basketbolcu Serra Yılmaz
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Wuhan İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: Hastalardan alınan örnekler bilim insanlarını dehşete düşürdü! Mutasyona uğramış 40 virüs tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 16:30:51. #1.15#
title